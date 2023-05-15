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Пентагон назвал назначение поставленных в ФРГ танков

Пентагон: поставленные в ФРГ танки Abrams нужны только для обучения ВСУ
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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США поставили в Германию 31 танк Abrams, эта техника нужна для обучения украинских военных. Об этом заявил 15 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга.

«Я могу подтвердить, что 31 танк М1 Abrams прибыл в Германию для подготовки к последующему обучению украинских танковых команд», — сказал он.

По словам Райдера, использование этих тяжелых машин в боевых условиях не планируется.

Украинские военнослужащие, по оценкам Пентагона, прибудут на обучение в ФРГ в ближайшие «пару недель».

Ранее, 11 мая, глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США делают всё возможное для ускорения поставки танков Abrams Украине и рассчитывают на их передачу в начале осени этого года. По его словам, американское минобороны решило, что Киеву отправят танки Abrams М1А1 вместо М1А2.

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Он добавил, что Соединенные Штаты уже перевезли несколько единиц этой техники в район боевых действий, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли изучить их возможности и использование.

До этого, 21 апреля, он заявил, что Abrams для обучения украинских военнослужащих прибудут в Германию в ближайшие недели.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 16 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украине на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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