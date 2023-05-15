Один человек погиб и трое пострадали при пожаре в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде в результате пожара в многоквартирном доме погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Пожар произошел днем 15 мая в многоэтажке на улице Львовской. Информация о происшествии поступила в ведомство в 14:27, о ликвидации возгорания спасатели объявили в 15:07.
Площадь пожара составила 20 кв. м. В результате погиб мужчина.
Как сообщили ИА «НьюсНН» на станции скорой помощи, в токсикологический центр горбольницы № 33 были доставлены три пострадавшие женщины. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, медики оказывают им помощь.
В тушении возгорания были задействованы 46 человек и 13 единиц техники. Обстоятельства и причина возникновения пожара устанавливаются.