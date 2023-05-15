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РСТ заявил об отсутствии ущерба для турпотока РФ из-за прямых рейсов в Грузию

Вице-президент РСТ: турпоток внутри РФ не пострадает из-за открытия прямых рейсов в Грузию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Внутренний туристический поток в России не пострадает из-за возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Об этом 15 мая сообщила вице-президент Российского союза предприятий туристской индустрии (РСТ) Ольга Санаева в беседе с ТАСС.

По ее словам, спрос на поездки в Грузию был всегда и эта страна стала хорошим вариантом для выездного туризма, который сейчас для граждан России ограничен. Но внутренний турпоток от этого «категорически не пострадает».

«Это не «откусывание» внутреннего [туризма], это скорее замещение того выездного [туризма], который абсолютно точно не состоится», — рассказала Санаева.

Она также добавила, что повышение турпотока внутри России связано не только с программой туристического кешбэка, но и с невозможностью выехать за границу, а также «отложенным спросом» в своей стране у российских путешественников.

«Он всегда формировался, и копился, и выплеснулся в той истории, которая возникла. Но любые лояльности к туристу, иногда даже фрагментарные, они всё равно повышают турпоток», — пояснила представитель РСТ.

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10 мая на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию отменяется.

Кроме того, с 15 мая отменяется визовый режим для граждан Грузии. Теперь визы в РФ нужны для въезда в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.

15 мая Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской компании «Азимут» на выполнение рейсов в страну с 17 мая. Это будут чартерные полеты. Билеты на рейсы из Москвы в Тбилиси уже появились в системе бронирования авиакомпании.

Путин подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией летом 2019 года. Решение было принято на фоне прошедших в тот год массовых протестов в Тбилиси. В городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.

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