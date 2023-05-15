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Аналитик оценил заявления генсека ОПЕК о недостатке инвестиций в энергетике

Аналитик Юшков: заявления генсека ОПЕК о недостатке инвестиций в энергетике объективно верны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, сообщая о недостатке глобальных инвестиций во все виды энергии, лоббирует интересы стран организации, однако фундаментальные основания для таких заявлений существуют, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Об этом он рассказал «Известиям» 15 мая.

Накануне газета Emarat Al Youm сообщила, что, по словам генсека ОПЕК, инвестиций во все виды энергии недостаточны, поэтому на карту поставлена ​​устойчивость глобальной энергетической системы. Он отметил, что «необходим долгосрочный и благоприятный для инвестиций климат», который изменит ситуацию. По его словам, инвестиции на развитие нефтяной отрасли, которая, как прогнозируется, к 2045 году будет покрывать около 29% мировых потребностей в энергии, составляют $12,1 трлн.

«С одной стороны, понятно, что он лоббирует интересы стран ОПЕК. Естественно, раз они — страны-производители нефти, то они должны говорить, что нужно больше денег вкладывать в нефть, что она востребована и так далее, потому что это значит, что инвестиции будут в их государствах», — отметил аналитик Юшков.

Эксперт обратил внимание на то, что почти каждое заявление со стороны ОПЕК содержит призыв больше инвестировать в новые проекты.

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«С другой стороны, фундаментальные основания для его заявления тоже есть, и они объективно верны. То есть он говорит о том, что в последние годы стало меньше инвестироваться в новые, прежде всего добычные, проекты, а где-то даже поддержание добычи на старых проектах. Это привело к тому, что предложения недостаточно, оно не удовлетворяет спрос. И энергетический кризис, который мы наблюдаем, — это просто банальный дефицит, либо опасения наступления дефицита в ближайшее время», — объяснил он.

Как рассказал аналитик, это связано с тем, что страны прежде всего в Евросоюзе (ЕС), а также США активно внедряют зеленую климатическую повестку, заявляют, что совершают энергетический переход, предпринимают усилия по стимулированию такого перехода.

«С одной стороны, они призывают всячески инвестировать в возобновляемую энергетику. С другой стороны, даже банковскую финансовую систему перестраивают так, чтобы было именно финансирование проектов, связанных с энергетическим переходом, а топливную энергетику либо не финансировали вообще, либо предоставляли кредиты под повышенный процент», — добавил он.

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В результате компании годами слышат, прежде всего от политиков ЕС, что их углеводороды будут не нужны, что произойдет перестройка на возобновляемую энергетику, а это означает, что предложение будет существенно превышать спрос и будут низкие цены на энергоносители. В итоге у них появляются сомнения относительно вложения средств.

«В конечном итоге это приводит к тому, что компании действительно задумываются, а нужно ли им вкладывать деньги в развитие традиционной топливной энергетики, вдруг действительно будут такие перспективы невозврата инвестиций. Поэтому инвестирование в традиционную энергетику снизилось, мы видим банальный дефицит. В этом плане он (генсек ОПЕК. — Ред.) прав. Вопрос в том, что нынешние высокие цены на нефть и газ подстегнут всё-таки волну инвестиций или нет, или страх перед энергетическим переходом и пониженными ценами углеводородов пересилит», — сказал аналитик.

При этом он подчеркнул, что пока возврата к полномасштабному инвестированию в традиционные проекты не наблюдается.

«Теперь компании боятся скачков: то была только одна возобновляемая энергетика в центре внимания и низкие цены на углеводороды, то, наоборот, скачок цен произошел. И вот это постоянное изменение ценовой конъюнктуры приводит к тому, что они (компании. — Ред.) не могут нормально спрогнозировать экономику проектов, пока тоже откладывают инвестиции, что тоже усугубляет энергетический кризис», — заключил Юшков.

Ранее, 8 марта, Хайсам аль-Гайс заявил, что, согласно прогнозам ОПЕК, в текущем году рост мирового спроса на нефть может составить 2,3 млн баррелей в сутки. Большая часть из них придется на страны Азии, включая Индию и Китай»

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