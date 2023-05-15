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США введут санкции в отношении вовлеченных в ВТС РФ и Ирана

США заявили, что введут допсанкции против вовлеченных в военно-техническое сотрудничество России и Ирана
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Белый дом введет дополнительные санкции против тех, кто вовлечен в военно-техническое сотрудничество России и Ирана. Об этом 15 мая заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джон Кирби.

Кирби подчеркнул, что Иран якобы поставляет России главным образом беспилотные летательные аппараты, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы для танков. По его информации, Москва обсуждает с Тегераном закупку более современных беспилотников.

Иран якобы хочет закупить российские ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты Як-130. При этом суммы сделок могут составлять миллиарды долларов, заключил Кирби.

О введении рестрикций будет объявлено в ближайшие дни.

Тихий дрон: США готовят новые санкции против России и Ирана из-за беспилотников
Повлияют ли обвинения Запада на переговоры по ядерной сделке

Накануне портал 19FortyFive опубликовал статью, в которой говорилось, что США следует опасаться ущерба от укрепления российско-иранского союза. Вашингтону и его союзникам срочно необходимо предпринять шаги по подрыву антиамериканской российско-иранской оси, говорилось в публикации.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников и вооружения для их использования на Украине.

В конце марта министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амирабдоллахиян провели переговоры в российской столице. Обсуждались вопросы, связанные с укреплением и развитием российско-иранского сотрудничества в разных сферах, в том числе политической.

В декабре 2022 года минобороны Ирана заявило, что киевские власти не предоставили доказательств применения РФ иранских беспилотников во время спецоперации на Украине. Тогда же Тегеран призвал украинского лидера Владимира Зеленского не испытывать терпение страны необоснованными обвинениями.

В октябре того же года The Washington Post сообщила, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля — земля» и партии беспилотников.

Позднее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейками сообщения о применяемых Россией на Украине иранских беспилотниках.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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