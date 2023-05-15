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Эрдоган выразил уверенность в победе во втором туре президентских выборов

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в победе во втором туре президентских выборов. Об этом 15 мая сообщил телеканал TRT Haber.

«Мы (правящая партия. — Ред.) выйдем победителями из [второго тура] выборов 28 мая, увеличив количество голосов, которое мы получили 14 мая, и, надеюсь, мы добьемся исторического успеха», — заявил турецкий лидер.

Он также поблагодарил всех голосовавших за него избирателей. Эрдоган подчеркнул, что он уважает волю турецкого народа, проявленную на избирательных участках.

Голоса препятствий: Эрдоган и Кылычдароглу вышли во второй тур выборов
Почему эксперты делают ставку 28 мая на действующего лидера Турции

Президентские выборы в Турции прошли 14 мая. Действующий глава государства набрал 49,4% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,96%. ЦИК страны подтвердила, что будет второй тур.

Политолог Дмитрий Леви отметил, что шансы Эрдогана на победу во втором туре президентских выборов составляют около 50%, как и у его оппонента. При этом позиции действующего главы государства можно считать чуть более крепкими в связи с тем, что он готов предложить стране стабильность.

Старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в разговоре с «Известиями» заявил, что во втором туре президентских выборов в Турции может развернуться жаркая борьба.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с большим интересом наблюдают за ходом президентских выборов в Турции.

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