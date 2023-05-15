Стоимость реконструкции участка набережной в Ижевске оценили в 917 млн рублей

Стоимость реконструкции набережной имени Зодчего Дудина в Ижевске (Удмуртия) оценили в 917 млн рублей. Об этом 15 мая сообщает Udm-info.ru со ссылкой на распоряжение об утверждении проектной документации, подписанное главой правительства республики Ярославом Семеновым.

В документе прописаны две разные суммы, обозначающие общую сметную стоимость: 71,805 млн рублей и 917,475 млн рублей. Первая указана в базисном уровне цен, а вторая — в пересчете на уровень цен на IV квартал 2022 года. В частности, стоимость строительно-монтажных работ разнится примерно в 12 раз, а оборудования — в пять раз.

Проект предусматривает реконструкцию набережной на участке от эспланады до устья реки Подборенки. От Дворца детского (юношеского) творчества должен появиться спуск к набережной, также будут обустроены различные спортивные объекты. Начать работы планируется уже в этом году.

Как уточняет Udm-info.ru, в апреле 2023-го министр строительства Удмуртии Ришат Ибрагимов заявил, что средства на реализацию проекта власти намерены получить по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».