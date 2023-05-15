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Ремонт подземного перехода стартовал возле УдГУ в Ижевске

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В Ижевске стартовал капитальный ремонт подземного перехода, построенного в 1978 году и ставшего первой подземкой в городе. Речь идет о переходе на улице Удмуртской рядом с УдГУ, сообщает 15 мая ИА «Сусанин».

«В подземном переходе будут применены решения по безопасности объекта и элементы доступной среды, такие как тактильная плитка, указатели движения, подъемники для маломобильных групп населения», — рассказал начальник городского управления благоустройства и охраны окружающей среды Евгений Бунтов.

Подрядчика определили в феврале 2023 года, им стало ООО СК «МарСтрой» из Казани. По словам начальника участка Даниса Ахметзянова, компания зашла на объект 10 мая и приступила к демонтажу лестничных сходов. Самым сложным в работах мужчина назвал устройство арочных конструкций и нового лестничного схода с тактильной плиткой. Вопрос с ливневой канализацией находится в процессе согласования.

Полностью завершить ремонт подрядчик должен до 31 июля 2023 года. Закрывать переход не планируется, поскольку работы будут вестись поэтапно.

Заведующая кафедрой государственной службы и управления персоналом Института экономики и управления УдГУ, зампредседателя общественной палаты Ижевска Ирина Чазова назвала обновление перехода долгожданным событием для всех студентов, преподавателей и сотрудников вуза.

«Это знаковое событие, проект имиджевый, ведь благополучателей очень много. Только в УдГУ учится более 15 000 студентов. Такие благоустроенные территории формируют имидж нашего города», — прокомментировала Чазова.

Контролировать ремонт самого первого пешеходного перехода в Ижевске будут представители общественной палаты.

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