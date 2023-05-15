Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет по всей стране 20 мая

В выходные по всей России пройдет акция «Ночь музеев». В Москве организовано 120 культурных площадок, сообщает телеканал «Известия». Среди них 85 музеев, четыре библиотеки, два парка и театр. Столько же пространств откроют в Санкт-Петербурге. В акции также участвуют музеи Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Мероприятие будет проходить с 18:00 20 мая до 06:00 21 мая.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.