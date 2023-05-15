Небензя упрекнул ООН в замалчивании преступлений Киева

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания в Совбезе ООН 15 мая спросил генсека организации Антониу Гутерриша о том, почему он и другие международные организации молчат по поводу открытого подстрекательства к терроризму со стороны Украины.

Как указал Небензя, при попустительстве западных покровителей Киев не гнушается откровенно террористических методов. В качестве последних примеров он привел теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной, Максима Фомина (Владлена Татарского) и покушение на писателя Захара Прилепина, в результате которого погиб его товарищ Александр Шубин.

Дипломат также обратил внимание на то, что после покушения на Прилепина государственное информационное агентство Украины (УНИАН) опубликовало опрос, кого из российских деятелей следует уничтожить следующим.

«Что это, если не открытое подстрекательство к терроризму? <...> Как могут молчать об этом генсекретарь и представители других международных организаций?» — задал вопрос он.

Кроме того, Небензя привел недавнее высказывание главы разведки Украины Кирилла Буданова, который прямо заявил о готовности «убивать россиян по всему миру».

Также постпред РФ при ООН указал на «лицемерную подоплеку» нынешнего созыва СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Он отметил, что какой-либо искренней озабоченности судьбами людей, проживающих на территории Украины, а тем более на освобожденных территориях Донбасса не было и нет, как и в 2014 году. Вместо этого Запад накачивает Киев «всё более тяжелым и изощренным» вооружением.

26 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Киев сначала развязал войну против собственного народа, а затем перешел к терактам против мирных граждан других государств. В том же месяце он подчеркнул, что Украина превратилась в террористическое государство посреди Европы благодаря США и Евросоюзу.