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Небензя назвал слова Бербок признанием участия Запада в конфликте на Украине

Небензя: слова Бербок о поставках оружия Киеву стали признанием участия Запада в конфликте
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Фото: Global Look Press/John Macdougall
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Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок стали признанием прямого участия Запада в конфликте на Украине. Об этом 15 мая в ходе заседания в Совбезе ООН заявил постпред РФ при международной организации Василий Небензя.

«На днях Анналена Бербок сказала, что возможные поставки вооружений третьими странами России неприемлемы, поскольку могут быть приравнены к участию в конфликте», — обратил внимание российский дипломат.

Он задался вопросом, что делать с тем, что сейчас западная военная машина работает на поддержание конфликта.

«Это очередное чистосердечное признание прямого участия Запада в конфликте», — заключил российский постпред.

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Ранее в ходе выступления он подчеркнул, что западные страны не заботятся о судьбе людей на Украине и в Донбассе, как не заботились об этом с 2014 года. Небензя также сказал, что ежедневно поступают новые сообщения о накачке Киева Западом «всё более тяжелым и изощренным» вооружением.

Военная помощь Запада ежедневно приводит к смертям гражданских жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей, добавил он.

Ранее, 11 мая, минобороны Великобритании сообщило о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow, которыми впоследствии было нанесено несколько ударов. Так, 13 мая в Луганске сообщили, что украинские боевики нанесли ими удары по городу.

В конце апреля МИД РФ сообщил, что открытые рассуждения стран Запада о «грядущем контрнаступлении Украины» подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт. Союзники Киева по НАТО разворачивают эскалацию боевых действий из-за постоянных поставок вооружения, отметили в ведомстве.

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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