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Небензя предрек украинским лидерам судьбу экс-президента Афганистана Гани

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Фото: TASS/Luiz Rampelotto/ZUMA Press Wire
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Украинских лидеров, доверивших государственный суверенитет американскому руководству, ждет такая же судьба, как бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани. Такое мнение 15 мая высказал постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

Дипломат напомнил, что Киев заключил договор о создании фонда развития Украины с американской финансовой компанией BlackRock и указал, что западная поддержка не бесплатна, а расплачиваться за нее придется простым украинцам.

«Под прикрытием привлечения частных инвестиций для масштабных проектов в ключевых областях экономики фактически происходит передача государственного суверенитета под внешнее корпоративное управление крупнейшего в мире инвестиционного фонда со штаб-квартирой в Нью-Йорке», — подчеркнул Небензя.

Он также отметил, что за последние 10 лет более 4 млн га украинских пахотных земель перешло под контроль американских транснациональных компаний. При этом продовольствие, которое вывозили и Украины в рамках зерновой сделки, шло на коммерческие поставки, а не на нужды голодающих.

Небензя подчеркнул, что сейчас происходит «круговорот американских денег в природе» и большая их часть вернется в США, а еще часть останется на офшорных счетах американских и украинских чиновников.

«Что-то, может быть, даже не поместится в багаж так называемых украинских лидеров, когда они будут спешно покидать страну, как это было с бывшим президентом Афганистана Гани», — сказал он.

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Ашраф Гани покинул Афганистан в 2021 году после того, как талибы (движение «Талибан», организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) захватили Кабул. По некоторым данным, во время побега он вывез из страны несколько сотен миллионов долларов.

Ранее в ходе этого же выступления на заседании СБ ООН Небензя заявил, что западные страны не заботятся о судьбе людей на Украине и в Донбассе, как не заботились об этом с 2014 года. При этом, отметил он, с каждым днем поступают новые сообщения о накачке Киева Западом «всё более тяжелым и изощренным» вооружением.

До этого, 13 мая, сообщалось, что страны G7 увеличили объем обязательств по бюджетной и экономической поддержке Украины на период с 2023 года по начало 2024 года до $44 млрд.

11 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что суммарная помощь Евросоюза (ЕС) Украине составила €16 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва, со своей стороны, направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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