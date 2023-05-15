Пьяного подростка за рулем «ВАЗа» остановили ночью в Рязани

Сотрудники полиции остановили в Рязани автомобиль ВАЗ-2111, за рулем которого находился пьяный подросток. Об этом сообщает областное управление МВД России.

Инцидент произошел в ночь на 13 мая. Сотрудники ППС несли дежурство в районе улицы Молодцова. В 2:45 патрульные обратили внимание на подозрительную машину, водитель которой явно не справлялся с управлением.

Автомобиль остановили, пишет РИА «7 новостей». За рулем оказался 16-летний юноша, от которого исходил запах алкоголя. Водительских прав у несовершеннолетнего не было. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что концентрация алкоголя в организме подростка составила 0,274 мг на литр выдыхаемого воздуха.

Также в разговоре с нарушителем выяснилось, что машина принадлежит его знакомому. По факту произошедшего составлен административный протокол. Подростку грозит штраф до 30 тыс. рублей за езду без прав в состоянии алкогольного опьянения, отмечает 62INFO.ru.

В апреле сообщалось, что в России создадут цифровую карту аварийности на дорогах. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов.