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В Роспотребнадзоре призвали не беспокоиться из-за новых открытых видов клещей

Роспотребнадзор: гамазовые клещи не нападают на людей, поводов для беспокойства нет
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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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В Роспотребнадзоре призвали не беспокоиться из-за новых видов клещей, которые были открыты российскими учеными. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) открыли три новых вида клещей. Согласно выводам специалистов, паразиты широко распространены в Монголии и Сибири. Обнаруженные насекомые, по словам ученых, принадлежат к двум видам. Один известен как переносчик бартонеллеза, а второй — клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, чумы, а также других опасных заболеваний.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в статье действительно описаны три новых вида гамазовых клещей, однако комментарий о том, что эти клещи могут вызвать чуму и некоторые другие природно-очаговые заболевания, необоснован.

«Во-первых, авторы, рассказавшие о новых клещах, не проводили исследований на предмет заражения членистоногих чумным микробом. Также не установлен факт передачи возбудителя млекопитающим от этих клещей. Во-вторых, летучие мыши, на которых были найдены новые виды клещей, не являются носителями возбудителя чумы», — говорится в публикации.

Кроме того, в ведомстве отметили, что случаи заражения человека чумой от гамазовых клещей не фиксировались, поскольку эти насекомые на людей не нападают.

«Причин для беспокойства нет», — заключили в Роспотребнадзоре.

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10 мая в Роспотребнадзоре сообщили, что с начала 2023 года от укусов клещей пострадало более 41 тыс. россиян. В ведомстве также отметили, что привито от клещевого вирусного энцефалита 2,02 млн человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период было привито около 1,67 млн. Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,48 млн человек.

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