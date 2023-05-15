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Вислоухую кошку спасли из заброшенного колодца в Липецке

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Голодную вислоухую кошку достали из заброшенного колодца в Липецке. Спасательную операцию провели специалисты приюта «Счастливый берег», о чем рассказали в своем паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Животное заметили жители города, которые гуляли по лесу в районе Тракторостроителей. Они услышали жалобное мяуканье в заброшенном колодце. На дне сидела кошка, которая не могла самостоятельно выбраться из западни.

Горожане позвонили в службу 112, а система экстренной помощи переадресовала заявку приюту, пишет GOROD48. Спасатели незамедлительно выехали на место.

«В колодце была вода, насколько там глубоко, никто не знает, но Александр самоотверженно сделал свою работу на отлично! Спасибо вам ребята!» — написали сотрудники приюта.

Также в приюте предположили, что кошка может быть домашней и ее ищут хозяева, отмечает LipetskMedia.

Ранее психологи назвали поводы не заводить домашних животных. По их мнению, от идеи завести питомца стоит отказаться людям, не имеющим достаточных для этого материальных, физических и моральных возможностей.

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