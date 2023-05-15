Адвокат счел возможным домашний арест для мужа Блиновской

Адвокат Денис Назаров в понедельник, 15 мая, в беседе с «Известиями» заявил, что считает возможным избрание меры пресечения в виде домашнего ареста мужу блогера Елены Блиновской Алексею по делу о неуплате налогов.



«Он может быть признан соучастником. Если обвинение считает, что была схема уклонения через использование большого количества юрлиц и он являлся таким же соучастником, то меры к нему могут быть применены такие же, как и к его жене, потому что они оба являются соучастниками по одной и той же статье», — пояснил юрист.

Назаров также напомнил, что хотя Блиновская и погасила часть своей задолженности, лицо всё равно освобождается только после уплаты полной суммы. Частичное погашение может быть рассмотрено как смягчающее вину обстоятельство.



Кроме того, он добавил, что заключение под стражу в подобных случаях не предусматривается, максимум — это домашний арест.



Ранее в этот день в пресс-службе Пресненского суда Москвы «Известиям» сообщили, что следствие просит избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий Алексею Блиновскому.

Алексей Блиновский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ («Пособничество уклонению от уплаты налогов») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, добытых преступным путем»).

По данным следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить получаемые доходы. Таким образом, с 2019 по 2021 год она не уплатила налоги общей суммой 918 млн рублей. В качестве пособников блогера выступали ее супруг и иные неустановленные лица. Часть незаконного дохода, более 43 млн рублей, Блиновские легализовали путем совершения финансовых операций.

6 мая сообщалось, что на счетах Блиновской и ее супруга арестованы сотни миллионов рублей. Сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы четыре банковских счета блогера и два счета ее мужа, которые были открыты в двух столичных банках.

Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле 27 апреля. Ее супруг покинул здание столичного главка СК после нескольких часов допроса и проходил по делу в статусе свидетеля.

Суд отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня.