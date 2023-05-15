СК начал проверку по факту отравления семьи угарным газом в Белорецке

В Белорецке (Башкирия) организована проверка по факту отравления семьи с двумя детьми угарным газом. Об этом республиканское СУ СКР сообщает в понедельник, 15 мая.

Вечером 14 мая в городскую больницу с признаками отравления угарным газом были доставлены 57-летний мужчина, 46-летняя женщина и двое детей 13 и 11 лет. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь, угрозы их жизни нет.

«По предварительным данным, члены семьи находились у себя дома — в квартире жилого многоквартирного дома, когда почувствовали головокружение и тошноту, в связи с чем вызвали скорую помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства отравления устанавливаются. Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры, которая также организовала свою проверку, уточняет «МедиаКорСеть».

Надзорное ведомство даст оценку работе ресурсоснабжающей организации и управляющей компании при исполнении законодательства в сфере ЖКХ. При наличии оснований будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования, а по результатам проверки СК — решение о возбуждении уголовного дела.