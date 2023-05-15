ФСБ просит продлить арест экс-сотруднику посольства США в РФ Шонову

ФСБ предъявила бывшему сотруднику посольства США в России Роберту Шонову обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и просит продлить его арест. Об этом 15 мая сообщили в правоохранительных органах.

«После допроса ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»)», — приводит ТАСС сообщение осведомленного источника.

Экс-сотрудник американского посольства арестован. Следствие ходатайствует перед Лефортовским судом Москвы о продлении меры пресечения на три месяца.

Дата судебного заседания пока не назначена.

В конце апреля США ввели повторные санкции против ФСБ за «незаконное удержание» американцев. Представитель Белого дома отметил, что российское ведомство «многократно» принимало участие в «арестах, расследованиях и заключениях» американцев на территории РФ.

В конце марта стало известно о задержании корреспондента американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. В ФСБ заявили, что он был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что речь идет не о подозрениях, журналиста взяли с поличным.

Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Редакция WSJ выразила «глубокую обеспокоенность» в связи с задержанием.

30 марта Гершковича арестовали на два месяца.