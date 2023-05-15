Реклама
Прямой эфир
Туризм
Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими на остров туристами
Мир
В ООН заявили об отсутствии экспорта удобрений из РФ в рамках зерновой сделки
Мир
Политолог оценил шансы Эрдогана на победу во втором туре президентских выборов
Мир
Лукашенко прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО
Авто
В России продали более 15 тыс. новых автомобилей за неделю
Экономика
В Минэкономразвития отреагировали на обновленный прогноз ЕК по ВВП России
Авто
«Алмаз-Антей» раскрыл планы по выпуску машин на бывшем заводе Toyota
Мир
Байден заявил об отсутствии прогресса по предотвращению дефолта в США
Мир
Глава ЕК фон дер Ляйен раскрыла содержание новых санкций против РФ
Экономика
Эксперт рассказала о действиях для предпринимателей при выявлении налоговой недоимки
Мир
Посольство РФ опровергло наличие ограничений на въезд для граждан Финляндии
Спорт
Титов указал на востребованность фестиваля GARAGE FEST «Игора Драйв»
Мир
Грузия выдала разрешение «Азимуту» на выполнение рейсов в страну с 17 мая

ФСБ просит продлить арест экс-сотруднику посольства США в РФ Шонову

ФСБ просит суд продлить арест экс-сотруднику американского посольства в РФ Шонову
0
Фото: ТАСС/Evgenij Razumnyj
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ФСБ предъявила бывшему сотруднику посольства США в России Роберту Шонову обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и просит продлить его арест. Об этом 15 мая сообщили в правоохранительных органах.

«После допроса ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»)», — приводит ТАСС сообщение осведомленного источника.

Экс-сотрудник американского посольства арестован. Следствие ходатайствует перед Лефортовским судом Москвы о продлении меры пресечения на три месяца.

Дата судебного заседания пока не назначена.

Шпионский туман: американскому журналисту Гершковичу грозит до 20 лет
Репортера The Wall Street Journal подозревают в сборе секретных данных о деятельности российского военного предприятия

В конце апреля США ввели повторные санкции против ФСБ за «незаконное удержание» американцев. Представитель Белого дома отметил, что российское ведомство «многократно» принимало участие в «арестах, расследованиях и заключениях» американцев на территории РФ.

В конце марта стало известно о задержании корреспондента американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. В ФСБ заявили, что он был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что речь идет не о подозрениях, журналиста взяли с поличным.

Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Редакция WSJ выразила «глубокую обеспокоенность» в связи с задержанием.

30 марта Гершковича арестовали на два месяца.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023