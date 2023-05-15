Реклама
Прямой эфир
Туризм
Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими на остров туристами
Мир
В ООН заявили об отсутствии экспорта удобрений из РФ в рамках зерновой сделки
Мир
Политолог оценил шансы Эрдогана на победу во втором туре президентских выборов
Мир
Лукашенко прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО
Авто
В России продали более 15 тыс. новых автомобилей за неделю
Экономика
В Минэкономразвития отреагировали на обновленный прогноз ЕК по ВВП России
Авто
«Алмаз-Антей» раскрыл планы по выпуску машин на бывшем заводе Toyota
Мир
Байден заявил об отсутствии прогресса по предотвращению дефолта в США
Мир
Глава ЕК фон дер Ляйен раскрыла содержание новых санкций против РФ
Экономика
Эксперт рассказала о действиях для предпринимателей при выявлении налоговой недоимки
Мир
Посольство РФ опровергло наличие ограничений на въезд для граждан Финляндии
Спорт
Титов указал на востребованность фестиваля GARAGE FEST «Игора Драйв»
Мир
Грузия выдала разрешение «Азимуту» на выполнение рейсов в страну с 17 мая

Захарова назвала ксенофобией приговор гражданину РФ в Эстонии

Захарова: приговор гражданину РФ подтверждает ксенофобию и гонения на русских в Эстонии
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приговор гражданину России Вячеславу Сорокину, арестованному в Эстонии 9 мая, подтверждает открытые гонения и ксенофобию в отношении русских в стране. Об этом 15 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, 9 мая в Ивангороде, граничащем с Эстонией, проходил праздничный концерт в честь Дня Победы. Послушать его пришли также люди с эстонской стороны реки Нарвы — несколько сотен россиян.

В это время блогер Даниил Куракин развернул в сторону России украинский флаг. Просьбы собравшихся убрать стяг он проигнорировал. В результате Сорокин пытался отобрать флаг, из-за чего между мужчинами возник конфликт.

Сорокин был задержан в тот же день в городе Нарва. Он был приговорен судом к одному году трем месяцам лишения свободы условно с предписанием оплатить судебные издержки в размере около €700. Россиянину также вручили подписку о невыезде, кроме того, в отношении него было заведено дело за ношение георгиевской ленты.

«Произошедшее только подтверждает, что в Эстонии продолжаются открытые гонения и ксенофобия в отношении русских. Вместо того чтобы наказывать провокаторов, это трусливо маскируется и игнорируется западными кураторами Таллина», — заявила Захарова.

Она добавила, что российская сторона будет следить за ходом дела и оказывать гражданину РФ всю необходимую помощь.

Священная дата: русская община Латвии готовится отмечать День Победы
Власти страны запретили публичные мероприятия в честь праздника

Ранее, 3 мая, полиция Эстонии приняла решение запретить проведение с 5 по 9 мая публичных мероприятий с использованием «враждебной символики» — георгиевских лент, флагов России и СССР, советской военной формы, а также символа Z.

Законопроект о запрете георгиевской ленты и буквы Z латинского алфавита, которые стали символами поддержки спецоперации России по защите Донбасса, начали разрабатывать в Эстонии в марте 2022 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023