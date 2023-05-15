Захарова назвала ксенофобией приговор гражданину РФ в Эстонии

Приговор гражданину России Вячеславу Сорокину, арестованному в Эстонии 9 мая, подтверждает открытые гонения и ксенофобию в отношении русских в стране. Об этом 15 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, 9 мая в Ивангороде, граничащем с Эстонией, проходил праздничный концерт в честь Дня Победы. Послушать его пришли также люди с эстонской стороны реки Нарвы — несколько сотен россиян.

В это время блогер Даниил Куракин развернул в сторону России украинский флаг. Просьбы собравшихся убрать стяг он проигнорировал. В результате Сорокин пытался отобрать флаг, из-за чего между мужчинами возник конфликт.

Сорокин был задержан в тот же день в городе Нарва. Он был приговорен судом к одному году трем месяцам лишения свободы условно с предписанием оплатить судебные издержки в размере около €700. Россиянину также вручили подписку о невыезде, кроме того, в отношении него было заведено дело за ношение георгиевской ленты.

«Произошедшее только подтверждает, что в Эстонии продолжаются открытые гонения и ксенофобия в отношении русских. Вместо того чтобы наказывать провокаторов, это трусливо маскируется и игнорируется западными кураторами Таллина», — заявила Захарова.

Она добавила, что российская сторона будет следить за ходом дела и оказывать гражданину РФ всю необходимую помощь.

Ранее, 3 мая, полиция Эстонии приняла решение запретить проведение с 5 по 9 мая публичных мероприятий с использованием «враждебной символики» — георгиевских лент, флагов России и СССР, советской военной формы, а также символа Z.

Законопроект о запрете георгиевской ленты и буквы Z латинского алфавита, которые стали символами поддержки спецоперации России по защите Донбасса, начали разрабатывать в Эстонии в марте 2022 года.