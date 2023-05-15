Псковские вандалы снова разгромили туалет в парке Строителей

Неизвестные вандалы в очередной раз разгромили туалет в парке Строителей в Пскове. Фотографии разрушенной уборной опубликовали в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Снимки сделаны 14 мая. На кадрах видно, что в помещении выбиты дверь и окна, повреждена сантехника.

«Всё же надо доломать. Самое интересное, что медь кто-то своровал», — говорится в сообщении, которое приводит Псковское агентство информации.

Как отмечает Псковская лента новостей, туалет в парке Строителей становился объектом вандализма неоднократно. В пресс-службе УМВД России по Псковской области изданию сообщили, что на место выехала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и лица, причастные к уничтожению уборной, устанавливаются.