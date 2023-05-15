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В ГИБДД назвали количество нарушений правил езды на СИМ и велосипедах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Московская Госавтоинспекция провела 13 и 14 мая рейды, направленные на профилактику аварийности среди самокатчиков и велосипедистов, зафиксировано 1358 нарушений. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает Telegram-канал столичной ГИБДД.

Всего за время рейдов сотрудники дорожно-патрульной службы составили 1332 протоколов по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». В это число вошли 789 человек, которые управляли арендованными самокатами и велосипедами, а также 543 человека, управлявшие личными «средствами индивидуальной мобильности». Согласно части 2 статьи 12.29 КоАП РФ, на нарушителя ПДД налагается административный штраф в размере 800 рублей.

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Кроме того, сотрудники ДПС составили 26 протоколов по статье 12.30 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», согласно которой нарушителя штрафуют на 1000 рублей.

11 мая стало известно, что в период с января по апрель 2023 года в Москве 63 человека стали жертвами ДТП с участием электрических самокатов. Всего на дорогах за четыре месяца произошло 60 столкновений с участием самокатов, «средств индивидуальной мобильности малой мощности» мощностью до 250 Вт. Летальных исходов не зафиксировано.

Как правило, чаще всего аварии происходили из-за нарушения правил передвижения по пешеходному переходу, а также из-за наезда на пешеходов.

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