Арестованы поджигатели Су-24 на авиазаводе в Новосибирске

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал подозреваемых в поджоге законсервированного бомбардировщика Су-24 на территории авиазавода имени Чкалова, сообщили 15 мая в пресс-службе суда.

«Постановлением суда от 15 мая 2023 года ходатайство следователя удовлетворено, Скоробогатову В.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 12 июля 2023 года», — говорится в сообщении на сайте инстанции.

Мужчину обвиняют в совершении поджога транспортного средства в целях подрыва обороноспособности РФ. Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору.

Также суд арестовал двух несовершеннолетних.

Следствие подозревает троих фигурантов в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 281 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оно предусматривает наказание за совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Инцидент произошел утром 8 мая. Как рассказал «Известиям» источник, злоумышленники разрезали сетку, ограждающую площадку, после чего проникли на территорию авиазавода имени Чкалова. Там они попытались сжечь законсервированный самолет, снимая свои действия на видео.

Воздушное судно не получило повреждений. По данным источника, обгорела только трава под одной из стоек шасси.

После инцидента около самолета были выставлены дополнительные посты охраны.