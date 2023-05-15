Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства в Ростовской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства и покушения в Каменском районе Ростовской области, сообщили в Telegram-канале регионального СУ СК РФ 15 мая.

«В следственные органы поступило сообщение об обнаружении в лесополосе, расположенной в Каменском районе, тел двух человек с огнестрельными ранениями. <...>. Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства и покушения на убийство», — говорится в сообщении.

В Следственном комитете рассказали, что, по предварительным данным, 31-летний мужчина, находясь в лесополосе в хуторе Уляшкин, в ходе возникшего конфликта несколько раз выстрелил в родственников своей сожительницы.

В результате 51-летний отец и 33-летний супруг сестры сожительницы скончались на месте, ее мать с огнестрельным ранением доставлена в медучреждение, где пострадавшей оказывается необходимая помощь.

Подозреваемый с места происшествия скрылся и был объявлен в федеральный розыск, добавили в СК.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 13 мая, неизвестные расстреляли мужчину на кладбище в подмосковном Орехово-Зуеве. Он получил множественные ранения в разные части тела.

Было возбуждено уголовное дело.