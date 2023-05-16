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Впервые за полгода разыграно 3 суперприза по 100 млн рублей в «Мечталлион»

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Фото: пресс-служба «Национальной Лотереи»
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В лотерее «Мечталлион» третий раз за последние полгода разыгран суперприз 100 млн рублей. Это уникальная ситуация в современной истории лотерей в России, трансляции розыгрышей которых проводятся по федеральному телевидению, сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи».

«Результаты тиражей с начала 2023 года подтверждают, что впервые в современной российской истории суперприз флагманской лотереи трижды разыгран за один календарный год. У наших участников высокие шансы на выигрыш суперприза от 100 млн рублей и одни из самых высоких — на победу в категории с призом 1 млн рублей», — отметили в пресс-службе.

Предыдущий тираж «Мечталлион», в ходе которого был разыгран суперприз, транслировался 14 мая в эфире Первого канала. Розыгрыш был приурочен ко Дню Победы. Суперприз был разыгран на 33-м ходу, его выиграла жительница Саратовской области, билет она купила в отделении Почты России. Общая сумма выигрышей превысила 166 млн рублей, 14 участников выиграли приз по 1 млн рублей. Выигрыши в двух начальных призовых категориях были увеличены вдвое: со 100 до 200 рублей и с 200 до 400 рублей соответственно. Часть средств от продажи билетов направят на благотворительность.

Ранее суперприз был разыгран 1 января и 29 января.

По информации пресс-службы «Национальной Лотереи», в «Мечталлион» выигрывает каждый третий билет. Розыгрыш суперприза проходит до 34 хода включительно или с учетом дополнительных ходов.

Организатором лотерей под брендом «Национальная Лотерея» выступает Минфин России. Цель проведения гослотерей — финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

О лотерее «Мечталлион»: «ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 4 («Мечталлион»), срок проведения лотереи – до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте www.nloto.ru (http://www.nloto.ru/) и по телефону 8 800 333-7-333.
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