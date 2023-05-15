В России продали более 15 тыс. новых автомобилей за неделю

За вторую неделю месяца, с 8 по 14 мая, в России продали 15 092 новых транспортных средства. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на исследование АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Порядка 80% проданных за вторую неделю мая автомобилей пришлось на сегмент легкового транспорта ― 11 993 единицы. Также в период с 8 по 14 мая было продано 1872 грузовика, что составляет 12% от общего числа продаж. Тем временем сегменты автобусов и легкого коммерческого транспорта (LCV) поделили между собой оставшиеся 8% рынка: за неделю реализовано 202 и 1025 единиц транспорта соответственно.

Праздничные дни, пришедшиеся на прошедшую неделю, отмечают аналитики, вполне логично отразились на количестве проданных автомобилей: за это время рынок новых легковушек и LCV просел на 34% каждый, а сегмент грузовиков и автобусов ― на 25% и 43% соответственно.

12 мая аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что с января по апрель 2023 года в России продали 314,5 тыс. транспортных средств ― это на 12% меньше, чем за первые четыре месяца 2022 года.

По данным экспертов, без малого 80% проданных в 2023 году новых автомобилей были легковыми ― 246,9 тыс. Таким образом, продажи легковушек снизились на 15% по сравнению с результатами периода с января по апрель прошлого года. Также спад продаж наблюдается в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV): за указанный период в России продали 23,5 тыс. машин, что на 27% ниже, чем в 2022 году.