Лукашенко прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в центральный командный пункт военно-воздушных сил (ВВС) и войск ПВО республики. Соответствующую фотографию в понедельник, 15 мая, опубликовал близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул первого».

«Лукашенко заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне», — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ обратил внимание на отсутствие Лукашенко на государственных мероприятиях. Одной из причин называлась болезнь белорусского лидера.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, 15 мая призвал ориентироваться на официальные данные о здоровье Лукашенко.

В начале апреля Лукашенко встречался с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Минске. В рамках беседы он указал, что западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности. Прежде белорусский лидер заявлял, что перед Белоруссией на фоне расширения НАТО и других угроз стоит задача обезопасить себя. При этом он подчеркивал, что в настоящее время нападать на Белоруссию никто не собирается.