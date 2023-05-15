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Байден заявил об отсутствии прогресса по предотвращению дефолта в США

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Фото: Global Look Press/Ron Adar
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В ходе переговоров с республиканцами прогресс по предотвращению дефолта в США отсутствует. Об этом заявил президент страны Джо Байден 15 мая, его цитирует пресс-пул Белого дома.

Вместе с тем в понедельник президент Соединенных Штатов заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы нахождения компромисса с конгрессом по вопросу о повышении потолка госдолга и планирует 16 мая обсудить эту тему с его лидерами.

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В этот же день представители американского бизнеса выразили беспокойство по поводу возможного дефолта в стране и последующих катастрофических последствий. Выход ситуации из-под контроля приведет к повышению стоимости кредитов на жилье, на покупку автомобилей, на открытие малого бизнеса даже для правительства США.

10 мая экс-президент Дональд Трамп заявил, что представители Республиканской партии должны допустить дефолт по госдолгу США, если не добьются от Белого дома согласия на масштабное сокращение расходов.

Тогда же Байден отметил, что возможный дефолт в Соединенных Штатах Америки обернется проблемами для всего мира.

Кроме того, 10 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США уже не первый раз сталкиваются с угрозой дефолта и она уже приобрела форму своеобразного ритуала.

Такого же мнения придерживается ряд экономистов, которые считают, что страны Европы привыкли к образу жизни США и не собираются ничего менять, даже несмотря на угрозу мировой экономике.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

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