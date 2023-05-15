Глава ЕК фон дер Ляйен раскрыла содержание новых санкций против РФ

Новые антироссийские санкции Евросоюза (ЕС) усилят ограничения на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через Россию, а также ограничат экспорт таких товаров в некоторые третьи страны. Об этом 15 мая на брифинге в Брюсселе заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Мы наблюдали резкий рост торговли ЕС с некоторыми странами в последние месяцы, мы наблюдаем несоответствие между поставками товаров из ЕС транзитом через Россию и их прибытием в третьи государства», — уточнила она.

На фоне этого Брюссель выступает за дальнейшее ограничение транзита через РФ, добавила политик.

Фон дер Ляйен добавила, что речь идет о третьих странах, покупающих товары в ЕС и передающих, предположительно, попадающие под рестрикции товары России.

«Мы можем запрещать поставки товаров в эти страны при наличии четких доказательств, что речь идет об обходе санкций и поставках в Россию», — заключила глава ЕК.

В начале мая агентство Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность ограничить транзит товаров через территорию РФ в рамках 11-го пакета антироссийских санкций. По его данным, страны Запада хотят сосредоточиться на борьбе с ограничениями на поставки России технологий и товаров, использующихся в военных целях.

В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции и возможное их расширение, о которых думают в ЕС и США, будут бить и по мировой экономике, вызывая всемирный экономический кризис.

До этого, 13 апреля, еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс сообщила о подготовке ЕС нового, 11-го пакета антироссийских санкций. Макгиннесс отметила, что он будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.