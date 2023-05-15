Корреспондент «Известий» показал кадры из освобожденного ВС России села Берестовое

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал 15 мая кадры из освобожденного российскими военными села Берестовое в ДНР и узнал, как действовали украинские танкисты в последние дни в районе населенного пункта.

«Подбитая украинская техника расположена в основном либо у гражданских зданий, либо у жилых домов», — отметил военкор.

Командир взвода с позывным Муравей пояснил корреспонденту, что на протяжении нескольких суток выезжал украинский танк, производил несколько выстрелов и отступал от российских позиций.

«Расчет БПЛА проводил разведку, выискивал его. В момент, когда танк отработал, пытался покинуть огневую позицию, мы передали его координаты и точным выстрелом поразили», — добавил военнослужащий.

10 мая корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал освобожденный российскими силами поселок Каменка на авдеевском направлении. Он также отмечал, что украинские боевики использовали жилые дома в качестве огневых точек и стоянки для военной техники.

Ранее, 8 мая, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев сообщил, что танкисты Первой Славянской бригады Первого Донецкого армейского корпуса отработали прямой наводкой по позициям украинских боевиков на авдеевском направлении. Огонь велся осколочно-фугасными снарядами. Корректировал стрельбу беспилотник.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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