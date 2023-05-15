Посольство РФ опровергло наличие ограничений на въезд для граждан Финляндии

Ограничения на выдачу российских виз гражданам Финляндии не вводились, отказы носят единичный характер. Об этом 15 мая сообщили в посольстве РФ в Хельсинки.

«Случаи отказа во въезде в Российскую Федерацию гражданам Финляндии, как и ранее, носят единичный характер и обусловлены несоответствием реальной цели поездки и той, которая была указана при оформлении визы», — приводит слова представителя дипмиссии «РИА Новости».

В российском посольстве отметили, что заявления финских журналистов о прекращении выдачи гражданам Евросоюза (ЕС) многократных виз России, кроме деловых, не соответствуют действительности.

В диппредставительстве также указали, что консульские учреждения РФ в Финляндии продолжают выдачу документов всех категорий, визы оформляются в прежнем режиме. Так, в 2022 и 2023 годах было выдано более 2 тыс. многократных виз, в том числе туристических.

Ранее, 13 мая, газета Helsingin Sanomat сообщила, что российские пограничники начали аннулировать визы граждан Финляндии, которые обычно ездят за покупками и бензином в Россию. По данным издания, известно о нескольких десятках подобных случаев.

30 сентября 2022 года Финляндия запретила въезд российским гражданам с туристическими визами, после чего на контрольно-пропускных пунктах практически исчезли очереди.

При этом в октябре президент Финляндии Саули Ниинистё указал на важность сохранения и поддержания диалога с Россией, для того чтобы не допустить эскалации конфликта на Украине.