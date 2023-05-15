Политолог оценил влияние возможной смены власти в Турции на общие с РФ проекты

Есть ряд вопросов, которые остаются постоянными в российско-турецких отношениях и на которые вряд ли повлияет возможная смена власти в Турции. Об этом 15 мая заявил научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в пресс-центре МИЦ «Известия» в рамках круглого стола на тему «Итоги выборов в Турции».

«Есть некоторые константы, которые едва ли поменяются от исходов нынешних выборов. РФ и Турция так или иначе должны сотрудничать в сирийском конфликте, должны взаимодействовать в регионе Южного Кавказа, в других региональных конфликтах, в частности в Ливии. У РФ и Турции есть серьезные общие экономические интересы. Как известно, идет масштабное энергетическое сотрудничество, не только касающееся экспорта российского газа, но и в атомной энергетике», — сказал он.

При этом политолог допустил, что смена президента в Турции может отразиться на зерновой сделке.

«У РФ есть ряд возражений, касающихся продолжения сделки. Но очевидно, что фактор личной дипломатии [действующего президента Реджепа Тайипа] Эрдогана играет далеко не последнюю роль и в зерновой сделке, и в других усилиях Турции занимать свою, в каком-то смысле уникальную нишу в региональной политике, и можно говорить и о глобальной политике тоже. Если в Турции произойдет смена власти, то возможности для проведения такой стратегической внешнеполитической линии окажется более ограниченными», — сказал он.

Что касается сотрудничества России и Турции в энергетической сфере, то, по мнению Кортунова, Анкара не откажется от российского газа.

«Мне кажется, что все-таки энергетическое сотрудничество, в том числе сотрудничество в газовой сфере, будет продолжаться, поскольку это сотрудничество объективно отражает турецкие интересы. Я думаю, что мы можем увидеть не только Россию, но и других поставщиков газа в Турцию. Хаб предполагает, что должно быть несколько источников природного газа, проходящих через Турцию. <…> Перестроить свою энергетику, отказаться от энергоресурсов из России — означает еще больше усугубить и без того нелегкое экономическое положение, в котором сейчас оказалась Турция», — пояснил он.

Политолог отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы политическая система в Турции оставалась стабильной, «чтобы было как можно меньше неожиданностей», поскольку внутренняя нестабильность способна повлиять, в том числе и на внешнюю политику страны.

«Россия здесь занимает позицию благожелательного нейтралитета. И Россия категорически отвергает утверждения о том, что она каким-то образом вмешивается в ход выборов. Я думаю, что такая позиция сохранится во время второго тура», — сказал Кортунов.

Ранее в этот день стало известно, что в Турции 28 мая проведут второй тур президентских выборов.

По итогам вскрытия 100% урн действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51%, его соперник, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Кандидат от политического блока АТА Синан Оган получил 5,17%.

Уточняется, что еще не подсчитаны результаты более 35 тыс. бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом.

Старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в беседе с «Известиями» указал на то, что результаты первого тура президентских выборов в Турции говорят об идеологическом расколе среди населения страны.