Бойца поп-MMA Дивнича задержали за неправильную тонировку авто

В Санкт-Петербурге уже во второй раз задержали бойца поп-ММА Макса Дивнича за слишком сильную тонировку машины, сообщили местные СМИ 14 мая.

На 34-летнего спортсмена составили протокол и доставили его в отдел, откуда Дивнич разместил несколько фотоснимков в социальных сетях.

Представитель бойца объяснил, что задержание связано с первым нарушением законных требований полиции, поэтому боец был отпущен из полицейского участка в течение часа. В результате протокол составили по факту неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции.

Спортсмену также было предъявлено предписание о явке в суд. Согласно словам представителя Дивнича, в случае повторного нарушения ему грозил арест на срок до 15 суток.

Ранее, 24 апреля, фракция ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму поправки в КоАП, предусматривающие отмену штрафа в 500 рублей за тонировку передних боковых стекол автомобиля.

Авторы инициативы отметили, что в жаркую погоду использование кондиционера в машине существенно увеличивает расход топлива. В связи с этим фракция ЛДПР предложила предоставить водителям возможность использовать тонировку на передних боковых стеклах, при этом оставив обязательным сохранение запрета в отношении лобового.