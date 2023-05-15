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Подземные толчки у датского острова Борнхольм вызвали недоумение граждан

Национальная сейсмологическая служба GEUS: подземные толчки у острова Борнхольм вызвали недоумение граждан
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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Сейсмологи 13 мая зафиксировали подземные толчки у острова Борнхольм, принадлежащего Дании. Об этом 15 мая сообщается на сайте геологической службы Дании и Гренландии (GEUS).

Сейсмологические явления зарегистрировали в субботу, 13 мая, около 15:00 (16:00 мск) на Борнхольме, после чего в GEUS поступает ряд запросов от граждан. Специалисты отметили, что толчки были вызваны не землетрясениями, а волнами давления в результате какого-то события в атмосфере.

«Утром 14 мая сейсмологи GEUS после тщательного изучения записей констатируют, что зарегистрированные толчки на Борнхольме вызваны не землетрясениями, а, скорее всего, волнами акустического давления от одного или нескольких событий где-то в атмосфере. Однако исследователи не могут сделать вывод о том, что вызвало мощные волны давления», — говорится в сообщении.

«Именно в субботу около 15:00 (16:00 мск) на Борнхольме были зарегистрированы толчки. Полиция заявила в субботу, что отчеты начали поступать с 15:25 (16:25 мск). В воскресенье было сказано, что толчки произошли не из-за землетрясения, а, вероятно, из-за контролируемого взрыва в Польше», — сообщает сайт датского телеканала TV2.

Однако в геологической службе опровергли это сообщение, отметив, что маловероятно, что толчки произошли от «управляемого взрыва в Польше, который был проведен незадолго до первых сообщений о толчках на Борнхольме».

Взрывное дело: как повлияет на «Северный поток» расследование Херша
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В сентябре 2022 года рядом с островом Борнхольм были взорваны три из четырех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

В феврале 2023 года журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о диверсии на российских газопроводах, в котором обвинил США в причастности к атаке, однако Вашингтон отверг выводы данного расследования. В середине апреля посольство России в Швеции также потребовало провести открытое международное расследование терактов на СП, подключив к нему российских специалистов.

К этому моменту виновные во взрыве на «Северных потоках» так и не определены.

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