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Суд приговорил выгнавшую на мороз сына жительницу Алтая к четырем годам колонии

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Фото: СК РФ по Алтайскому краю
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Алтайский краевой суд назначил наказание матери и ее сожителю, которые в январе 2022 года выгнали пятилетнего мальчика голым на мороз, потому что они были недовольны его поведением. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

«По ходатайству следователя СК в отношении матери и ее сожителя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в пресс-релизе.

Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, мужчину — к четырем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Паре предъявлено обвинение по статьям «Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних», а также «Применение насилия в отношении представителя власти», поскольку женщина покусала полицейских, пытавшихся забрать у нее детей.

Кроме того, женщина обвиняется по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего» и «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем».

О начале проверки по факту появления видеозаписи с издевательствами над ребенком в Алтайском крае стало известно 24 января 2022 года. Мать и отчим мальчика были задержаны на следующий день.

По информации следствия, инцидент произошел 21 января прошлого года в селе Селезнево Шелаболихинского района. Мальчик продолжительное время находился на улице голый при отрицательной температуре. Следствием также были установлены факты систематического истязания мальчика и его братьев шести и полутора лет на тот момент со стороны матери и ее сожителя.

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