Путин выразил соболезнования близким Эдуарда Сагалаева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главы Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства назвал Сагалаева легендой и подлинным корифеем российской тележурналистики.

«Он всегда искренне радел за дело, трудился увлеченно, с полной отдачей, служил примером высочайшего профессионализма, верности своему призванию. Таким он и останется в памяти близких, друзей, коллег», — говорится в телеграмме.

Журналист умер 13 мая в возрасте 76 лет. О его смерти сообщил генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Виталий Игнатенко.

Коллеги Сагалаева отмечают, что во многом он создал тот стиль, в котором сейчас работает большинство российских телевизионных каналов. Его смерть они назвали невосполнимой потерей для всего журналистского сообщества.

Эдуард Сагалаев занимался журналистикой с 1967 года. Однако расцвет его деятельности пришелся на время перестройки. Тогда он принимал участие в создании телепрограмм «Взгляд», «12 этаж», а также был ведущим программы «7 дней».

С декабря 1991 по июль 1992 года журналист работал первым заместителем председателя и гендиректором Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Останкино». А позднее стал одним из основателей телеканала ТВ-6 (телеканал работал с 1993-го по 2002-й).

Пост президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Сагалаев занял с 1995 года.