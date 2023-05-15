Юшков о заявлении генсека ОПЕК о недостатке глобальных инвестиций в энергетический сектор

Юшков о заявлении генсека ОПЕК о недостатке глобальных инвестиций в энергетический сектор

2023-05-15 16:09:08

2023-05-15 16:09:08

2023-05-15 16:09:08

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