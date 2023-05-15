Ограничение на ловлю рыбы с лодок ввели в Тюменской области

В Тюменской области ввели запрет на ловлю рыбы с лодок на акватории замкнутых озер. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в региональном отделе госконтроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания.

«С 15 мая по 15 июня в регионе запрещена рыбная ловля с применением плавучих средств на озерах, изолированных от речной системы. Осуществлять вылов можно только с берега», — рассказали информагентству в ведомстве.

По словам специалистов, данные меры принимаются в период нереста. Аналогичное ограничение до 20 мая действует и на реках региона.

Нарушителям запрета грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей, а в ряде случаев — уголовная ответственность по ст. 256 УК РФ. Сумма взыскания по ней составляет уже 300–500 тыс. рублей, также может применяться наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

С начала 2023 года в Тюменской области было зафиксировано 233 случая нарушений закона. По семи делам гражданам грозит уголовная ответственность. В прошлом году за аналогичный срок было составлено 195 протоколов о нарушениях.

С 16 мая ограничения на рыбную ловлю вводят и в Астраханской области. Они начнут действовать с 16 мая в связи с периодом активного нереста и продлятся до 20 июня.