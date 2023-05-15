Очевидцы сообщили о пожаре в центре Москвы в понедельник, 15 мая.

Источник «Известий» сообщил, что возгорание произошло в павильоне бывшей ярмарки на Фрунзенской набережной.

Другие подробности уточняются.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре возле магазина «Перекресток» на бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутово. В МЧС рассказали, что возгорание произошло возле мусорных контейнеров на площади 4 кв. м.

По данным «Известий», загорелась вентиляция, и огонь по ней ушел в ресторан.

Около 120 человек из здания было эвакуировано. Пострадавших в результате ЧП нет.

На данный момент пожар ликвидирован.