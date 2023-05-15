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Несколько районов Донецка остались частично обесточены из-за обстрелов ВСУ

Кулемзин: несколько районов Донецка частично обесточены из-за обстрелов ВСУ
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Несколько районов города Донецка частично остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в понедельник, 15 мая.

«В результате обстрела Куйбышевского района обесточена ПС (подстанция —Ред.) «Смолянка», — написал он в своем Telegram-канале.

Кулемзин отметил, что частично без напряжения остаются несколько районов города.

Вместе с тем он добавил, что в результате обстрела Куйбышевского района было повреждено здание детского сада, а также ряд многоэтажных домов.

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Ранее в этот день глава города сообщил о сработавшей системе противовоздушной обороны (ПВО) над стадионом «Донбасс-Арена» в Донецке. По его словам, строение получило незначительные повреждения.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Накануне украинские войска несколько раз нанесли удары по Донецку. По городу было выпущено более 40 снарядов калибра 155 мм. В результате обстрела Куйбышевского района погиб мирный житель.

Ранее, 13 мая, ВСУ два раза за сутки обстреляли Куйбышевский район.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский, в свою очередь, сообщил, что в частном доме района погибли женщина и ее четырехлетний ребенок. Из-за попадания взрывоопасного предмета здание полностью сгорело.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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