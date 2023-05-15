Госдолг Италии достиг исторического максимума. Об этом 15 мая сообщает газета AgenPress со ссылкой на центральный банк Италии.

Так, госдолг республики в марте вырос еще на €17,8 млрд и добрался до исторического максимума в €2,79 трлн.

«Новый исторический рекорд! Этот экспоненциальный рост вызывает озабоченность и тревогу, учитывая повышение ставок, связанное с новой ограничительной монетарной политикой Европейского центробанка», — цитирует газета главу итальянского союза потребителей Массимилиано Дону.

«РИА Новости», ссылаясь на свои расчеты, сделанные на основе данных национальных центробанков и статслужб 6 мая сообщали, что Италия входит в список стран с самыми высокими показателями внешнего долга по отношению к нутреннему валовому продукту (ВВП), для нее этот показатель составляет 131%.

При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников 4 мая на встрече с Владимиром Путиным в Кремле заявил, что прогноз по росту ВВП России в 2023 году на уровне 1,2% носит скорее консервативный характер, по факту этот показатель может быть выше.