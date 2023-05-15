Путин обсудил с членами Совбеза РФ сотрудничество со странами СНГ

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности развитие сотрудничества с государствами-участниками СНГ. Заседание проходит в понедельник, 15 мая, в режиме видеоконференции.

«Совсем недавно, на параде в честь Победы над фашистской Германией у нас в гостях были лидеры многих государств СНГ. Это естественно, потому что именно народы Советского Союза одержали победу над нацизмом в Великой Отечественной войне. В этой связи я хотел бы сказать также и о том, что у нас с бывшими республиками Советского Союза целый набор значимых конкурентных преимуществ, для того чтобы добиваться положительных результатов в развитии по очень многим направлениям», — сказал президент. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства уточнил, что, прежде всего, речь идет об экономике и хозяйственной сфере. Он отметил, что страны Содружества связывают общие транспортные и энергетические системы, а также отсутствие языкового барьера.

«Большой набор, который дает нам возможность работать эффективно на этом пространстве. Давайте поговорим сегодня о том, что можно и нужно сделать дополнительно, для того чтобы добиваться наилучших результатов в нашей совместной работе на благо развития наших государств», — добавил Путин.

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