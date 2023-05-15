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Минпросвещения выпустит новый словарь после закона об отказе от иностранных слов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министерство просвещения готовит новый словарь в рамках принятого в феврале закона о госязыке. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы, который проходит в Саранске с участием педагогов из разных регионов 15 мая.

«Мы сегодня готовим новый словарь, там у нас реализация закона по русскому языку, который был принят о защите русского языка. В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, тоже эту работу мы завершаем», - сказал Кравцов.

16 февраля были приняты поправки в закон о государственном языке. Его цель — ограничить употребление иностранных слов в русском языке. В связи с поставленной задачей и формируется новый сборник лексем.

Кравцов также сделал ряд заявлений, направленных на усовершенствование учебных программ по дисциплинам русский язык и литература. Так, по этим предметам будут утверждены единые программы, в них будет заложено 80 часов в неделю по всем уровням, особое внимание будет уделяться речевой культуре, практической и читательской грамотности.

Кравцов также отметил, что важным направлением обновления содержания образования стало объединение урочной и внеурочной деятельности, которая реализуется в деятельности школьных театров.

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Согласно тексту февральского закона о языке, при использовании русского языка в качестве государственного не допускается использование слов или выражений, которые не соответствуют нормам современного русского литературного языка. Уточняется, что это касается в том числе и нецензурной брани. Исключением являются только те иностранные слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.

Известно, что поправки в закон призваны стимулировать чиновников и граждан соблюдать нормы литературного русского языка в публичной сфере и минимизировать использование.

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