Москалькова получила свыше 79 тыс. обращений

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по итогам 2022-го получила свыше 79 тыс. обращений. Об этом омбудсмен сообщила на встрече с Владимиром Путиным, которая прошла 15 мая в Кремле. Она отметила, что на фоне специальной военной операции аппарату пришлось перестроить работу для более эффективного взаимодействия с гражданами. На какие проблемы россияне прежде всего обращают внимание — в материале «Известий».

О чем говорили на встрече

Институту уполномоченного по правам человека в России пришлось полностью перестроить работу своего аппарата для более быстрого реагирования на обращения россиян по вопросам, связанным со спецоперацией, рассказала президенту Татьяна Москалькова в начале встречи. В частности, была создана круглосуточная горячая линия и три мобильные рабочие группы по работе с семьями участников СВО, мобилизованными и эвакуированными. Причем последние чаще всего обращались по несвоевременным единовременным выплатам, уточнила она.

С началом спецоперации в целом увеличилось число заявлений со стороны граждан, констатировала омбудсмен. Татьяна Москалькова отметила, что в прошлом году к ней поступило 79 тыс. обращений. Значительное число было связано с нарушениями со стороны должностных лиц «принципов справедливости, законности, обоснованности», заметила она. Ряд жалоб касались и гуманитарной поддержки, в частности помощи гражданским лицам, незаконно удержанным на Украине. «Мы ввели в практику, что с момента поступления обращения мы сразу же связываемся с заявителем, с семьей и объясняем им, что делает государство для решения проблемы. Это для людей очень важно — что они не просто направили обращение, а что по нему принимаются конкретные меры», — сказала Татьяна Москалькова.

Омбудсмен коснулась и взаимодействия с Минобороны, ФСБ, МИДом, а также с Международным комитетом Красного Креста и с украинским омбудсменом. Благодаря совместной работе удалось освободить многих людей из плена, установить место нахождения и судьбу без вести пропавших, подчеркнула правозащитница. Она уточнила, что «их число достаточно большое». Кроме того, на родину вернулись все дальнобойщики и моряки — 168 человек, которые в Измаиле содержались более девяти месяцев.

Не останавливалась работа аппарата и по другим обращениям россиян. Больше всего жалоб касалось уголовного судопроизводства, при этом почти половина отмененных решений были связаны с необоснованными отказами россиянам в возбуждении дела. На втором месте — обращения, связанные с учреждениями уголовно-исполнительной системы. В частности, жалобы на условия содержания, переполненность СИЗО и ненадлежащее медицинское обеспечение. Большое число обращений касалось и социальной тематики: неправильное начисление пенсий, невыплаты многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. «Направлений очень много, и ни одно из них нельзя назвать второстепенным. У вас эта работа идет очень активно», — сказал Владимир Путин.

Татьяна Москалькова анонсировала проведение всероссийского координационного совета, посвященного защите прав молодежи, куда пригласила и главу государства. «Будем обязательно продолжать эту работу и помогать вам в достижении тех целей, ради которых и создан институт уполномоченного по правам человека», — резюмировал Владимир Путин.