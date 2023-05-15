Ребенок заразился трихинеллезом из-за шашлыка в Красноярском крае

Первый в 2023 году случай трихинеллеза зарегистрирован в Красноярском крае. Заболел семилетний ребенок, который поел шашлык.

По данным главного санитарного врача региона Дмитрия Горяева, случай зарегистрирован в Бирилюсском районе. Родители приобрели мясо свинины на стихийном рынке у неизвестного продавца. Предполагается, что продукция не проходила ветеринарно-санитарную экспертизу, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Последний случай трихинеллеза был зарегистрирован в Красноярском крае три года назад. Тогда заболел житель Богучанского района, который употребил мясо дикого животного. Трихинеллез — это паразитарное заболевание, которое характеризуется различными симптомами, в том числе тошнотой, изжогой и диареей. В зависимости от расположения паразита также может появиться головная боль с ознобом, кашель и отеки.

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