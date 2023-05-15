Женщина погибла при подтоплении села в Иркутской области
Жительница Катангского района в Иркутской области погибла во время подтопления. Женщина пыталась эвакуироваться, но упала в воду.
Инцидент произошел в селе Преображенка. По данным регионального управления МВД, потерпевшая распивала спиртные напитки со своими знакомыми. В этот момент в населенном пункте началось подтопление. Чтобы спастись, люди приняли решение забраться на крышу. Женщина потеряла равновесие и упала в воду, пишет ИА IrkutskMedia.
Точная причина смерти будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы.
По данным на утро 15 мая, в Катангском районе были подтоплены 179 приусадебных участков и 138 жилых домов Население подтопленных территорий составляет 289 человек. Село Токма было эвакуировано силами спасателей. На территории Катангского района действует режим чрезвычайной ситуации.