«Легион «Свобода России» внесли в перечень террористов и экстремистов
Запрещенное в РФ вооруженное украинское террористическое формирование «Легион «Свобода России» включено в перечень экстремистов. Это следует 15 мая из базы Росфинмониторинга.
Попавшим в базу запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия и пр. Кроме того, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.
В марте Верховный суд России признал украинскую организацию террористической и запретил ее деятельность в РФ.