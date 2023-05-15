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В офисе Сунака заявили об отсутствии планов отправить истребители на Украину

The Guardian: в офисе Сунака заявили, что Лондон не планирует отправлять Киеву истребители
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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Лондон не планирует поставлять Киеву истребители. Об этом в понедельник, 15 мая, пишет издание The Guardian со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

«Таких планов нет. Украинцы приняли решение тренировать своих пилотов на F-16, и вы знаете, что Королевские ВВС (военно-воздушные силы. — Ред.) их не используют», — сказал он.

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Ранее в этот день правительство королевства заявило, что летом Великобритания начнет обучать украинских пилотов для того, чтобы у них были навыки по использованию западных военных самолетов. Уточняется, что обучение украинских авиационных подразделений идет рука об руку с тем, чтобы Киев скорее получил истребители F-16.

Также стало известно, что новый транш военной помощи будет поставлен на Украину в ближайшие месяцы. Речь идет о пакете военной помощи, о котором, по сообщению западных СМИ, должен заявить в понедельник Сунак.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, в его планы входят переговоры с британским премьер-министром.

В минобороны Великобритании 11 мая подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, были переданы танки Challenger 2.

Вице-премьер крымского правительства и постпред республики при администрации президента России Георгий Мурадов указал, что Британия после поставки Киеву ракет рискует стать опустошенной.

В российском МИДе подчеркнули, что Москва расценивает данное решение как крайне враждебные действия Лондона, нацеленные на дальнейшее накачивание Украины вооружениями. Ответственность за их последствия полностью лежит «на авторах и исполнителях этого безрассудного шага», добавили в ведомстве.

Великобритания и другие западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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