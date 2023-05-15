В Кремле назвали газетной уткой материал WP о предложении Пригожина ВСУ

Публикации в американских СМИ о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин якобы предлагал Украине данные о позициях российских войск, не выглядят правдоподобными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 мая.

«Похоже на очередные утки. К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим», — сказал пресс-секретарь в разговоре с журналистами.

Соответствующий материал был опубликован накануне газетой The Washington Post. Утверждалось, что Пригожин якобы предложил передать Киеву данные о позициях российской армии в обмен на вывод украинских военных из Артемовска (украинское название — Бахмут).

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что российские силы заняли в Артемовске ключевые высотки и продвигаются вперед. По его словам, в самом городе абсолютно точно есть улучшения.

До этого, 11 мая, стало известно, что Артемовск почти перешел под контроль российских сил, до въезда в город осталось 740 м. По словам сотрудника ЧВК «Вагнер», квартал рядом со зданием Учебно-научного профессионально-педагогического института зачищен от украинских боевиков, а штурмовые отряды РФ подошли к последнему укрепленному району, где находится противник.

В Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили 10 мая, что штурмовые отряды продолжают наступательные действия в западной и северо-западной частях города.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.