Землетрясение зарегистрировали в 1 км от Туапсе
Единая геофизическая служба РАН зафиксировала землетрясение в 1 км к югу от Туапсе. Магнитуда подземных толчков составила 3,2.
Землетрясение произошло в ночь на 15 мая. Эпицентр находился на глубине 5 км. По данным краевого оперштаба, все системы жизнеобеспечения Краснодарского края работают в штатном режиме. Информация о разрушениях и жертвах не поступала, уточняет ИА KrasnodarMedia.
Еще одно землетрясение произошло 13 мая в 2–3 км от Туапсе, эпицентр залегал на глубине 10 км. Жители города ощутили подземные толчки.
14 мая сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 возле курильского острова Итуруп. Эпицентр залегал на глубине 76,2 км.