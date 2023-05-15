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Землетрясение зарегистрировали в 1 км от Туапсе

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Единая геофизическая служба РАН зафиксировала землетрясение в 1 км к югу от Туапсе. Магнитуда подземных толчков составила 3,2.

Землетрясение произошло в ночь на 15 мая. Эпицентр находился на глубине 5 км. По данным краевого оперштаба, все системы жизнеобеспечения Краснодарского края работают в штатном режиме. Информация о разрушениях и жертвах не поступала, уточняет ИА KrasnodarMedia.

Еще одно землетрясение произошло 13 мая в 2–3 км от Туапсе, эпицентр залегал на глубине 10 км. Жители города ощутили подземные толчки.

14 мая сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 возле курильского острова Итуруп. Эпицентр залегал на глубине 76,2 км.

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