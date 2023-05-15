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Шоумен Максим Галкин подал иск в суд Москвы с требованием снять с него статус иноагента

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Артист Максим Галкин (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Максима Галкина) обратился в суд с требованием снять с него статус иноагента.

Соответствующее обращение было зарегистрировано Замоскворецким судом Москвы еще 11 мая. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

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Ранее, 12 мая, певица Земфира Рамазанова (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Земфиры Рамазановой) также подала иск к Министерству юстиции, потребовав снять с нее статус иноагента. Дата заседания еще не назначалась.

Министерство юстиции России внесло Галкина в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября 2022 года. По информации ведомства, артист имеет источник финансирования на Украине. Кроме того, с начала спецоперации в Донбассе он неоднократно публиковал в социальных сетях антироссийские высказывания.

В свою очередь, Галкин заявил, что не согласен с решением Минюста. Он отметил, что не считает себя иноагентом, и подчеркнул, что никогда не был вовлечен в политическую деятельность, а лишь высказывал собственное мнение о происходящих событиях.

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