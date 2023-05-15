Шоумен Максим Галкин подал иск в суд Москвы с требованием снять с него статус иноагента
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- Шоумен Максим Галкин подал иск в суд Москвы с требованием снять с него статус иноагента
Артист Максим Галкин (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Максима Галкина) обратился в суд с требованием снять с него статус иноагента.
Соответствующее обращение было зарегистрировано Замоскворецким судом Москвы еще 11 мая. Дата рассмотрения иска пока не назначена.
Ранее, 12 мая, певица Земфира Рамазанова (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Земфиры Рамазановой) также подала иск к Министерству юстиции, потребовав снять с нее статус иноагента. Дата заседания еще не назначалась.
Министерство юстиции России внесло Галкина в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября 2022 года. По информации ведомства, артист имеет источник финансирования на Украине. Кроме того, с начала спецоперации в Донбассе он неоднократно публиковал в социальных сетях антироссийские высказывания.
В свою очередь, Галкин заявил, что не согласен с решением Минюста. Он отметил, что не считает себя иноагентом, и подчеркнул, что никогда не был вовлечен в политическую деятельность, а лишь высказывал собственное мнение о происходящих событиях.